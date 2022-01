Miss Grand Indonesia 2022 Andina Julie Siap Wakili Indonesia di Ajang Internasional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di penghujung tahun 2021, Ivan Gunawan secara resemi mengumumkan bahwa Andina Julie terpilih sebagai Miss Grand Indonesia 2022.

Ivan Gunawan selaku National Director Miss Grand Indonesia dan tim Yayasan Dunia Mega Bintang, baru saja selesai melakukan penilaian internal untuk menentukan pemenang Miss Grand Indonesia 2022.

Setelah pada 2020 mengirimkan Aurra Kharishma dan tahun 2021 mengirimkan Sophia Rogan menuju ajang Miss Grand International.

Tahun ini sosok Andina Julie yang akan merepresentasikan Indonesia di ajang Miss Grand International 2022.

"Begitu pertama kali audisi setelah melewati beberapa proses, Andina merupakan kandidat yang paling tepat untuk the next Miss Grand Indonesia. Saya punya standar yang tinggi untuk Queen saya sehingga bisa membanggakan Indonesia," kata Ivan Gunawan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (4/1/2022).

"Satu yang saya perhatikan dari awal, Andina adalah seorang pekerja keras dan bisa diarahkan. She is ready to work anytime," tegasnya.

Jelang penampilannya di Miss Grand Internasional 2022, Andina Julie harus menjalani serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan dirinya.

"Andina akan melakukan berbagai training untuk public speaking, catwalk training, makeup dan hair do training dan pageantry training lainnya. Kedepannya Andina juga akan melakukan beberapa kegiatan sosial," beber Ivan.

Andina sendiri tak menyangka dirinya bisa didapuk sebagai Miss Grand Indonesia 2022, ia siap menjalani berbagai pelatihan untuk mempersipakan dirinya di Miss Grand Internasional 2021.

“Sewaktu terpilih menjadi Miss Grand Indonesia 2022 saya sangat terkejut karena proses audisi bersifat tertutup dan saya tidak tau siapa lagi yang mengikuti audisi," ungkap Andina Julie.

"Saya ngga sabar untuk menjalani tantangan berikutnya menjadi Miss grand Indonesia untuk menjadi beauty queen seutuhnya dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang," bebernya.

Rencananya penobatan Andina Julie sebagai Miss Grand Indonesia 2022 akan digelar pada bulan Februari mendatang.

Pada penobatan tersebut, Andina akan mendapatkan mahkota kemenangan terbaru yang dimanufacture oleh YT Gold

Setelah terpilih dan dinobatkan menjadi Miss Grand Indonesia 2022,