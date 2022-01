Eks Penyiar Radio Meita Kasim Luncurkan Novel Perdana, Terinspirasi Kisah Hidupnya

Peluncuran novel berjudul Out of Order karya Meita Kasim di M Bloc Space, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meita Kasim, eks penyiar radio yang kini menekuni profesi disc jockey paruh waktu, meluncurkan novel debutnya berjudul Out of Order, Kamis (6/1/2022).

Sebagai buku pertama dari serial bertajuk The Tales of the Urban Misfits, karya fiksi setebal 300-an halaman ini ditulis dalam genre coming-of-age (peralihan masa remaja menuju dewasa).

Novel tersebut terinspirasi kisah nyata Meita Kasim sendiri.

Ditulis dalam bahasa Inggris, novel ini menghadirkan kisah protagonist bernama Sigi.

Ia seorang gadis usia akhir remaja yang hidup di Jakarta era 1990-an dengan latar belakang kondisi sosial politik di Indonesia –sebuah negara dengan mayoritas Muslim dan kuasa militer yang dominan.

Saat masih menjadi siswa sekolah menengah, diam-diam Sigi membentuk grup band alternatif bernama Wanderlust dengan beranggotakan semuanya perempuan –yang kala itu sangat tidak lazim di kancah musik underground– dan menjadi penyiar di sebuah stasiun radio.

Dalam kodratnya sebagai gadis Muslim, hasrat kreatifnya ini membangkitkan penilaian negatif dari lingkungan serta sekaligus mengalami tindak pelecehan karena keperempuanannya.

Dibayang-bayangi sosok ibunya yang sangat mengendalikan, Sigi lantas mendambakan dirinya menjadi jiwa yang bebas.

Sementara itu ekskalasi kancah musik bawah tanah yang didominasi oleh laki-laki, serta kontroversi dari dalam dirinya sendiri tengah meningkat kontroversinya.

Terlepas dari semua rintangan tersebut, Sigi dengan berani mengikuti jalannya sendiri dan menentang semua konstruksi waktunya, untuk menemukan suaranya yang benar dan unik; pilihan yang seringkali menyakitkan, menginspirasi, dan, pada akhirnya, penuh harapan.