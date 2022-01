Chord Gitar dan Lirik Lagu Mantan Kekasih - Lyla: Bila Suatu Saat Nanti, Kau Merindukanku

TRIBUNNEWS.COM - Lyla adalah grup musik asal Pekanbaru yang dibentuk pada 1 Juli 2005.

Setelah keluarnya Indra Sinaga sang vokalis pada awal 2020, Lyla sudah memilih vokalis baru mereka yaitu Ario Setiawan.

Sehingga grup musik ini kini beranggotakan Ario Setiawan (vokal), Fare Adinata (gitar), Dharma Nuckelar (piano, keyboard), Dennis Rizky (bass), dan Difin Aris (drum).

Lagu Mantan Kekasih termasuk kedalam album Lyla 'Yang Tak Terlupakan' yang dirilis pada 2008.

Berikut chord dan kunci gitar Mantan Kekasih - Lyla:

Intro : C

C

Aku terpaksa menangis

G

Aku terpaksa merintih

Am

Cahayaku semakin redup

G

Memilukan

[verse]

C

Kau masih bisa ku lihat

G

Suaramu masih ku dengar

Am G

Namun kenyataan ini, mengharukan

F Am G

Seseorang disana telah memilikimu

F Am G

Aku kan berdosa bila merindukanmu

Reff 1:

C G

Oh mantan kekasihku

Am G F

Jangan kau lupakan aku

C G

Bila suatu saat nanti

Am G

Kau merindukanku

F G C

Datang, datang padaku

[verse]

C

Kau masih bisa ku lihat

G

Suaramu masih ku dengar

Am G

Namun kenyataan ini, mengharukan

F Am G

Seseorang disana telah memilikimu

F Am G

Aku kan berdosa bila merindukanmu

F Am G

Oo Oooh, seseorang disana telah memilikimu

F Am G

Oooh, aku kan berdosa bila merindukanmu

Reff 1:

C G

Oh mantan kekasihku

Am G F

Jangan kau lupakan aku

C G

Bila suatu saat nanti

Am G

Kau merindukanku

F G C

Datang, datang padaku

Musik : F G A

Reff 2:

D A

Hei hei hei mantan kekasihku

Bm A G A

Jangan kau lupakan aku ooh

D A Bm A

Bila suatu saat nanti kau merindukanku

G A

Datang datang padaku

D A

Hei hei hei mantan kekasihku

Bm A G A

Jangan kau lupakan aku ooh

D A Bm A

Bila suatu saat nanti kau merindukanku

G A G A D

Datang datang, Oh cepat datang padaku

(Tribunnews.com/Mohay)