Chord Gitar dan Lirik Lagu Selir Hati - TRIAD: Aku Rela Oh Aku Rela, Bila Aku Hanya Menjadi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Selir Hati yang dibawakan oleh TRIAD.

Lagu ini dirilis pada tahun 2010 dari grup band yang didirikan oleh musisi, Ahmad Dhani.

Selir Hati merupakan salah satu lagu yang masuk dalam album bertajuk "T.R.I.A.D".

Adapun video klip dari Selir Hati telah diunggah di kanal YouTube Pelangi Records serta sudah ditonton sekitar 30 juta kali sejak artikel ini ditulis.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Selir Hati - TRIAD

[Intro] C G Am F Em Dm

C G Am

Aku cinta kamu

F Em Dm

Tapi kamu tak cinta aku

G F Em Am Dm

Ku tak pernah tahu apa salahku

G Fm C

Hingga kamu tak suka aku

Fm C

Tak mau aku



C G Am

Mungkin di matamu

F Em Dm

Aku tak pantas untukmu

G F Em

Tapi tak mengapa

Am Dm G Fm C Fm C

Aku sadari kekuranganku ini



[Chorus]

C G Am

Aku rela oh aku rela

F Em Dm

Bila aku hanya menjadi

G F Em Am

Selir hatimu untuk selamanya

Dm G Fm C

Oh aku rela ku rela



C G Am

Aku sudah bilang

F Em Dm

Ku kan terus mengagumi

G F Em Am Dm

Ku kan terus cinta terus merindu

G Fm C

Meski kau diam saja

Fm C

Kau diam saja

[Chorus]

C G Am

Aku rela oh aku rela

F Em Dm

Bila aku hanya menjadi

G F Em Am

Selir hatimu untuk selamanya

Dm G Fm C

Oh aku rela ku rela



E B C#m

Aku rela ooo aku rela

A G#m F#m

Bila aku hanya menjadi

B A G#m C#m

Selir hatimu untuk selamanya

F#m B Am E

Ooo aku rela ku rela

F#m B Am E

Ooo aku rela ku rela

[Interlude] E B C#m

A G#m F#m

B A G#m C#m

F#m B Am E



E B C#m

Aku rela ooo aku rela

A G#m F#m

Bila aku hanya menjadi

B A G#m C#m

Selir hatimu untuk selamanya

F#m B Am E

Ooo aku rela ku rela

F#m B Am E

Ooo aku rela ku rela

F#m B Am E

Ooo aku rela ku rela

F#m B Am E

Ooo aku rela ku rela

