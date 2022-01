Jadwal Acara TV Besok, Minggu 9 Januari 2022: Film Mr Bean Holiday di GTV, Divergent di Trans TV

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV yang tayang besok, Minggu (9/1/2022) di GTV, NET TV, RCTI, SCTV, Trans 7, dan Trans TV.

Beragam acara TV menarik siap hadir menemani waktu luang di akhir pekan.

Film komedi Mr Bean Holiday dapat disaksikan di GTV pukul 17.00 WIB.

Sementara itu drama Korea berjudul While You Were Sleeping tayang di NET TV.

Kemudian di Trans TV hadir acara Indonesia Mencari Bakat hingga film Divergent.

Berikut jadwal acara TV Minggu, 9 Januari 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

GTV

00:00 Tantangan 4 Elemen

01:00 Abdel Vs Temon Bukan Superstar

02:00 Abdel Vs Temon Bukan Superstar