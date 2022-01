Lirik dan Chord Gitar Lintang Sewengi - Ndarboy Genk: Yen Ono Salah Ning Uripku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan chord gitar Lintang Sewengi dari Ndarboy Genk.

Lagu berjudul Lintang Sewengi diciptakan oleh Daru Jaya, Ndarboy Genk dan dirilis pada September 2020.

Lirik dan Chord Lintang Sewengi - Ndarboy Genk :



Intro : F G C G/B Am G

Dm G..



C -G/B Am -G

Yen ono salah ning uripku..

F G C

Kulo nyuwun pangapuramu..

E

Aku sih pingin lanjut

Am G

Senajan wis kebacut

Dm G

Tak akoni.. aku sing luput..

Intro: Dm G



C -G/B Am -G

Udan, udano sing gede..

F G C

Glintirno eluhku iki..

E Am G

Gowono mili ojo mbok gowo bali..

Dm G C

Salahku sing wingi uwis tak getuni..



F G

Bubar.. ora tak baleni..

Em Am

Remuk.. redam ati iki..

Dm

Koyo ngene wong kelangan..

G

Rasane ora karuan..

C

Mergo salah dalan..

Reff:

F

Lintang sewengi..

G

Cukup sewengi iki..

C

Ra bakal tak duweni..

G/B Am

Mung ngeridu ati..

Dm

Tresno mung sak kedep moto..

G C C7

Kowe.. teko amung dadi gudo..

F

Gebyar netromu..

G

Mung pandelengan semu..

C

Ngluluhke atiku..

Em Am

Ninggal tatu jeru..

Dm G

Aku lan kowe.. cukup..

(C)

Cukup sewengi wae..

Musik:

C E Am A#

G# D# Fm G C



F G

Bubar.. ora tak baleni..

Em Am

Remuk.. redam ati iki..

Dm

Koyo ngene wong kelangan..

G

Rasane ora karuan..

C

Mergo salah dalan..

Reff:



F

Lintang sewengi..

G

Cukup sewengi iki..

C

Ra bakal tak duweni..

G/B Am

Mung ngeridu ati..

Dm

Tresno mung sak kedep moto..

G C C7

Kowe.. teko amung dadi gudo..

F

Gebyar netromu..

G

Mung pandelengan semu..

C

Ngluluhke atiku..

Em Am

Ninggal tatu jeru..

Dm G

Aku lan kowe.. cukup..

C G/B Am

Cukup sewengi wae..

G Dm G

Aku lan kowe.. cukup..

(Dm)

Cukup sewengi wae..

Outro:

Dm Em F G C

la.. a la aaa..

(Tribunnews.com)