Ditonton 500 Ribu Lebih Penonton, Film Makmum 2 Jadi Film Indonesia Terlaris Tahun 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film Makmum 2 baru saja memecahkan rekor jumlah penonton bioskop tahun 2021.

Film horor yang dibintangi oleh Titi Kamal itu berhasil mencapai 547.782 penonton dalam sembilan hari penayangan.

Catatan ini melampaui rekor tertinggi penonton Indonesia pada tahun 2021 hanya 445.777.

Melalui sosial media Instagramnya, Titi Kamal mengungkapkan rasa bahagianya atas pencapaian tersebut.

"REKOR 547ribu penonton di masa pandemi, #MAKMUM2 resmi menjadi FILM INDONESIA TERLARIS 2021. Kalian hebat, angin segar untuk perfilman Indonesia," beber Titi Kamal dikutip Tribunnews.com, Minggu (9/1/2022).

"Thank you so much. Ayo bikin 1 JUTA PENONTON seperti masa sebelum pandemi!!," terangnya.

Produser Dee Company, Dheeraj Kalwani pun sangat bahagia dengan pencapaian film Makmum 2.

"Saya tidak menyangka bahwa film Makmum 2 bisa menebus Box Office di tahun 2022, dalam 9 hari penayangannya," ungkap Dheeraj Kalwani.

"Ini pencapaian yang luar biasa. Terima kasih penonton Indonesia," tambahnya.

Dheeraj yang sempat khawatir karena filmnya dirilis saat pandemi masih ada di Indonesia, mengaku mulai lega sejak hari pertama tayangm

"Ini sungguh sangat saya syukuri. Optimisme langsung bangkit dari hari ke hari sejak film Makmum 2 tayang di bioskop, terimakasih penonton Indonesia. Terimakasih," ujar Dheeraj.

"Makmum dan Makmum 2 ini produksinya sangat kami jaga kualitasnya. kami tak ingin tergesa-gesa membuat keputusan," ujarnya.

Sekedar informasi Film Makmum 2 telah rilis di bioskop seluruh Indonesia sejak 30 Desember 2021, film horor garapan Guntur Soeharjanto tersebut kembali menghadirkan performa Titi Kamal sebagai pemeran utama bernama Rini.