Chord Gitar dan Lirik Lagu Yang Terdalam - NOAH: Takan Hilang Cintaku Ini, Kan Ku Pendam Dihati Saja

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Yang Terdalam - NOAH di dalam artikel ini.

Lagu Yang Terdalam telah dirilis Peterpan 9 tahun lalu di kanal YouTube Musica Studios.

Kemudian di tahun 2021, lagu Yang Terdalam di-remake oleh NOAH.

Musik video Yang Terdalam - NOAH telah ditonton 23 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 802 ribu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Yang Terdalam - NOAH:

Intro : C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

Interlude : C A# G# G C A# G# G

[REFF]

C F

Takan lelah aku menanti

G C

Takan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

Interlude : C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

