Chord Gitar dan Lirik Lagu Pura Pura Cinta - Cherrybelle, Viral di TikTok: Awalnya Ku Pura Pura

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu berjudul Pura Pura Cinta dalam artikel berikut ini.

Lagu Pura Pura Cinta dipopulerkan oleh girl band Tanah Air, Cherrybelle.

Diketahui lagu tersebut dirilis pada 2013 dan kini kembali viral di aplikasi TikTok.

Lagu Pura Pura Cinta diambil dari album Cherrybelle, berjudul Diam Diam Suka.

Chord gitar dan lirik lagu Pura Pura Cinta - Cherrybelle:

[Intro] G D Dm Kurasakan ada yang berbeda E Am Cm Saat dia tak disini C D Duh, aku bingung jadinya G D Dm Setiap kaliku pejamkan mata E Am Cm Ku selalu ada dia C D Ku makin bingung jadinya Bm Em Am G D Tak kusangka jadi begini akhirnya Em Am Semoga dia tak sadar D Malu malu hatiku [Chorus] C Cm Awalnya ku pura pura Bm Em Lama-lama ku jadi suka Am D G Oh Tuhan,inikah yang namanya cinta C Cm Tadinya biasa saja Bm Em Sekarang ku benar benar cinta Am D G Kuharap ini sebentar saja D F Em C E [Verse 1] A E Em Kurasakan ada yang berbeda F# Bm Dm Saat dia tak disini D E Duh, aku bingung jadinya A E Em Setiap kaliku pejamkan mata F# Bm Dm Ku selalu ada dia D E Ku makin bingung jadinya C#m F#m Bm A E Tak kusangka jadi begini akhirnya F#m Bm Semoga dia tak sadar E Malu malu hatiku [Chorus] D Awalnya ku pura pura C#m F#m Lama-lama ku jadi suka Bm E A Oh Tuhan,inikah yang namanya cinta D Tadinya biasa saja C#m F#m Sekarang ku benar benar cinta Bm E A Kuharap ini sebentar saja

(Tribunnews.com)