Chord Gitar Ragu - Rizky Febian: Cukup Kau Di Sampingku, Berjalan Bersamaku, Pastikan Kau Bahagia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Ragu yang dinyanyikan oleh Rizky Febian.

Lagu ini dirilis pada tahun 2019.

Musik video Ragu telah ditonton lebih dari 24 juta kali di YouTube hingga Rabu (12/1/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ragu - Rizky Febian:

[Intro]

F G C G-C

F - E - Am -

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohhh.oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Kau bertanya

Am G

Dengan rasa ragu

F

Seberapa besar

G Dm G

Cintaku padamu

F G

Akan selalu kujawab

Am G

Semua keraguanmu

F

Kan kubuktikan

G Dm G

Semuanya padamu

F -G

Oh Tak perlu kau ragu lagi

Am -G

Cukup jalani dan rasakan

F D E

Ohoh oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

(Menyusuri waktu)

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

F G

Dont you know i love you lady

Am G

Dont you know you make me crazy

F G Dm

Oh my lady, youre my lady

Dm

Dont you know Dont you know

Em F Em

Youre the part, of my life

Dm Em Dm G

Baby oh my lady

[Reff]

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Sempurnakan langkahku

E A

Tuk menyusuri waktu

Dm G C

Cukup kau disampingku

F Dm

Berjalan bersamaku

E Am

Pastikan kau bahagia

Dm G C F

(Lady) baby dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

A

I love you

Dm G

Dont you know my lady

C F

Dont you know my lady

Dm E

Dont you know how much

Am

I love you

(Tribunnews.com)