Chord Gitar Seandainya - Ari Lasso, Kunci Gitar Mudah dari G

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Seandainya dari Ari Lasso.

Chord Gitar Seandainya - Ari Lasso:

Intro: G Dm G Dm

G B Em E

Kini baru aku sadari

Am E Am D

cinta bisa hadir tanpa disadari

G B Em E

dengan perlahan tapi pasti

Am G D

merasuk di jiwa ini

C D

perasaan ini

C D A

takkan pernah aku mengerti

C D

sejenak khilafku

Bm Em Am Cm

lupakan dia yang miliki diriku



A# Fm

Seandainya cinta ini

G Cm D#

tak pernah terjadi

A# Fm

takkan ada air mata

G Cm D#

dan hati perih terluka

A# D Gm G

saat cinta mengetuk hati

Cm G Cm F

aku pun tak kuasa untuk menghindari

A# D Gm G

meski aku telah berdua

Cm A# F

aku jatuh cinta lagi

Musik: A# Fm 4x

D# F

sejenak khilafku

D Gm Cm D#

lupakan dia yang miliki diriku

(Tribunnews.com)