Chord Lagu Janji Manis - Masdo, Viral di TikTok: Benar Kata Orang Dahulu, Kasih Jangan Keterlaluan

TRIBUNNEWS.COM- Berikut ini chord gitar lagu Janji Manis- Masdo.

Petikan liriknya yakni “Benar kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan.”

Janji Manis merupakan lagu yang dibawakan oleh grup band asal Malaysia, Masdo.

Lagu Janji Manis dirilis dalam album Jalan Abbey.

Lagu Janji Manis viral di media sosial TikTok.

Beberapa waktu lalu, lagu Masdo berjudul Dinda juga sempat viral.

Berikut ini chord lagu Janji Manis- Masdo:

[Intro] G C G C G C G C G C G C G C G C [Verse 1] G Am Masa mula baru bercinta G Am Mulut manis semacam gula D Gunung tinggi sanggup didaki D G Lautan api sanggup renangi C G C G C G C G C G C G C G C [Verse 2] G Am Tapi bila dah kenal lama G Am Baru terlihat perangai sebenar D Habis madu sepah dibuang D G Janji manis tinggal kenangan C G C G C G C G C G C G C G C G [Chorus] Em Am Benar kata orang dahulu D G Kasih jangan keterlaluan Em Am Sayang biarlah sederhana D G Takut nanti engkau merana Em Am Benar kata orang dahulu D G Kasih jangan keterlaluan Em Am Sayang biarlah sederhana D G Takut nanti engkau merana [Bridge] G Am G Am D D D G C G C G C G C G [Chorus] Em Am Benar kata orang dahulu D G Kasih jangan keterlaluan Em Am Sayang biarlah sederhana D G Takut nanti engkau merana Em Am Benar kata orang dahulu D G Kasih jangan keterlaluan Em Am Sayang biarlah sederhana D G C G Takut nanti engkau merana C G C G Engkau merana C G Janji manisnya [Outro] C G C G C G C G

(Tribunnews.com)