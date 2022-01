Chord Gitar Lagu Cidro - Didi Kempot: Gek Opo Salah Awakku Iki, Koe Nganti Tega Mblenjani Janji

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan liri lagu Cidro yang dinyanyikan oleh Didi Kempot.

Lagu ini berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah dialami Didi Kempot saat ditinggal kekasihnya karena tidak mendapat restu dari orang tua kekasih.

Selain itu Cidro juga dibuatkan video klip dan diunggah di kanal YouTube Didi Kempot serta telah ditonton sekitar 36 juta kali sejak artikel ini ditulis.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cidro - Didi Kempot

[Intro] C F G C Dm Am G

C F G C Fm C Fm G

Fm C G C G

[*]

C Em Am Em

Wes sakmestine ati iki nelongso

F G C

Wong sing tak tresnani mblenjani janji

Dm G C G Am

Opo ora Eling naliko semono

Dm G C

Kebak kembang wangi jeroning dada

[#]

C Em Am Em

Duh piye maneh iki pancen nasibku

F G C

Kudu nandang loro koyo mengkene

Dm G C G Am

Remuk ati iki yen eling janjine

Dm G C

Ora ngiro jebul lamis wae

[Music] Dm G C

[Reff]

Am Em

Gek opo salah awakku iki

F G C C-G

Koe nganti tega mblenjani janji

Am Em

Opo mergo kahanan uripku iki

F G

Mlarat bondo seje karo uripmu

F

Aku nelongso

C G A

Mergo kebacut tresno

Dm G C

Ora ngiro saikine cidro

[Interlude] Am Em F G C

F G C G

[Kembali ke *, #, Reff]

Dm G C

Ora ngiro saiki koe cidro...

