Simak lirik dan chord gitar lagu Sia Sia Berjuang dari Zidan feat Tri Suaka.

Lagu berjudul Sia Sia Berjuang yang dinyanyikan oleh Zidan bersama Tri Suaka dirilis pada 19 November 2021.

Lirik dan Chord Sia Sia Berjuang - Zidan feat Tri Suaka

[INTRO] C F G C

Am Dm F G

C Am

Sayang Ku Sedang Berjuang

Dm G

Untuk Melamar Dirimu

Em A

Tapi mengapa Kau Tinggalkanku

Dm G

Demi orang Yang Baru Kau Kenal

C Am

Tiga Tahun kita T'lah Bersama

Dm G

Menjalani Hubungan Cinta kita

Em E A

Orang Tuamu Tak Merestui Kita

Dm G

Sungguh Sakit Hati Ini Rasanya

[Reff]

C F

Sia-Sia Ku Berjuang

G C

Merantau di negri Orang

Am Dm

Semua Kulakukan Untukmu sayang

F G

Tapi Kau Malah Putuskan Hubungan

C F

Sungguh Sakit Hati Ini Sakit

G C

Mendegar Kabar Kau Telah Dijodohkan

Am Dm

Orang Tuamu Tak Merestui Kita

F G C

Ku Hanya Bisa Mendoakan Engkau Bahagia

C Am

Tiga Tahun T'lah Bersama

Dm G

Menjalani Hubungan Cinta Kita

Em E A

Orang Tuamu Tak Merestui Kita

Dm G

Sungguh Sakit Hati Ini Rasanya

