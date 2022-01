Chord Gitar dan Lirik Lagu Ibu - Iwan Fals: Ibuku Sayang Masih Terus Berjalan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord lagu dan lirik lagu Ibu dari Iwan Fals.

Chord lagu Ibu dari Iwan Fals dimainkan dari kunci gitar Am.

Lagu berjudul Ibu diciptakan langsung oleh Iwan Fals.

Lagu ini dirilis pada 1998 dan merupakan single dari album bertajuk 1901.

Ibu - Iwan Fals

Intro : Am Am F Dm Am

Am F Am

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

F Dm E Am

Lewati rintang untuk aku anakmu

Am F Am

Ibuku sayang masih terus berjalan

F Dm E Am

Walau tapak kaki, penuh darah penuh nanah

C Dm

Seperti udara

F Am

Kasih yang engkau berikan

C (D)

Tak mampu ku membalas

F Am

Ibu… Ibu

Intro : Am



Am F Am

Ingin kudekat dan menangis di pangkuanmu

F Dm E Am

Sampai aku tertidur Bagai masa kecil dulu

C Dm

Lalu doa-doa

F Am

Baluri sekujur tubuhku

C (D)

Dengan apa membalas

F Am

Ibu… Ibu

Musik : Am Am F Dm Am



Am F Am

