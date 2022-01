Lirik dan Chord Gitar Andaikan Kau Datang Kembali - Koes Plus, Kunci dari G Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci gitar atau chord Andaikan Kau Datang Kembali dari Koes Plus.



Lagu Andaikan Kau Datang Kembali sudah dinyanyikan dan diaransemen ulang oleh sejumlah musisi, seperti Ruth Sahanaya hingga grup band NOAH.



Berikut chord Koes Plus - Andaikan Kau Datang Kembali :



Intro : G Am G Am G



G Am

…Terlalu indah dilupakan...

D G

…Terlalu sedih dikenangkan..

C G

…Setelah aku jauh berjalan..

D G Bm-C D-G

Dan kau..ku tinggalkan...



G Am

…Betapa hatiku bersedih..

D G

…Mengenang kasih dan sayangmu..

C G

…Setulus pesanmu kepadaku..

D G Bm-C D-G

Engkau ….kan menunggu..



[Reff:]



G Am

…Andaikan kau datang kembali…

D G

…Jawaban apa yang kan ku beri…

C G

…Adakah jalan yang kau temui

D G Bm-C D-G

Untuk kita… kembali lagi…



G Am

…Bersinarlah bulan purnama...

D G

…Seindah serta tulus cintanya..

C G

…Bersinarlah terus sampai nanti

D G Bm-C D-G

Lagu ini….. ku akhiri...



G Am

…Betapa hatiku bersedih..

D G

…Mengenang kasih dan sayangmu..

C G

…Setulus pesanmu kepadaku..

D G Bm-C D-G

Engkau ….kan menunggu..

