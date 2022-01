Main Aplikasi Kencan Online, Bryan Domani Sampai Temui Kenalannya

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aplikasi kencan online masih diminati oleh masyarakat guna bisa mendapatkan kekasih impian, serta sesuai dengan keinginannya.

Rupanya bintang film dan series Bryan Domani pernah punya pengalaman dirinya mengunduh dan memainkan aplikasi kencan online beberapa tahun lalu.

Bryan Domani mengaku mengunduh dan memainkan aplikasi kencan online karena mengikutu jejak temannya, yang lebih dulu menggunakan aplikasi tersebut.

"Ya mainin juga penuh dengan was was sih, karena banyak yang pake foto siapa eh aslinya beda," kata Bryan Domani ditemui Wartakotalive (Tribunnews.com Network) disela ngobrol tentang film Cek Ombak (Melulu), Kamis (13/1/2022).

"Aku download tuh karena ngeliat teman, asik aja gitu mainnya," sambungnya.

Selama memainkan aplikasi kencan online, pria 21 tahun itu punya pengalaman unik. Apa yang terjadi ketika Bryan memainkan aplikasi pencari jodoh?

"Aku pakai nih, eh banyak yang anggap aku fake (engga benar). Aku pakai foto asli padahal, pas match kita chat, aku dianggap fake," ucapnya.

"Pas chat bukan nanya langsung nuduh, lu fake ya? No its me," tambahnya.

Bintang film Bumi Manusia itu tak menampik ia banyak sekali diterima oleh akun-akun wanita selama memainkan aplikasi kencan online itu.