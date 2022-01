Reza Arap Beli NFT Foto Selfie Ghozali Everyday Seharga Rp 18,6 Juta 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demam NFT atau Non Fungible Token kini telah merambah ke seluruh penjuru dunia.

Bahkan baru-baru ini di Indonesia, muncul sosok pria bernama Ghozali Everyday yang menjual potret wajahnya di aplikasi tersebut.

Foto selfie itu nyatanya juga dibeli oleh salah satu musisi sekaligus Disjoki Tanah Air yakni, Reza Oktovian dengan harga Rp 18,6 Juta.

Baca juga: Cara Menjual Produk NFT di OpenSea seperti Foto Selfie Ghozali dan Memasarkannya

Baca juga: Lama Pacaran, Ini yang Dirasakan Wendy Walters Setelah Menikah dengan Reza

Hal itu terlihat dalam unggahan di laman Instagram pribadi milik suami Wendy Walters itu.

"Bought one of Ghozalis last night for $1.3k (Membeli salah satu Ghozali tadi malam seharga USD 1300)," tulis Reza Arap, dikutip Tribunnews dari Instagram pribadi miliknya, Jumat (14/1/2022).

Bahkan pembelian itu sama sekali tidak terlintas dalam hidupnya. Apalagi harus menggelontorkan uang dengan harga fantastis.

"Never crossed in my mind and life I will buy (Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya dan hidup saya akan membeli)," ujar Reza Arap.

Unggahan Reza Arap pun dibanjiri komentar warganet terkait pembelian foto tersebut.

Banyak yang tak menyangka jika sosok pria tersebut namanya bisa melejit lewat foto-foto selfie yang dijualnya.

Diberitakan sebelumnya, pria berusia 22 tahun bermama Ghozali Everyday kini viral di media. sosial.

Baca juga: Ghozali Ghozalu, Pemuda Indonesia yang Jual Foto Selfie Jadi Produk NFT, Sampai Dibeli Chef Arnold

Bukan tanpa sebab, dirinya telah meraup untung Rp13,3 miliar dari hasil menjual fotonya sendiri.

Ghozali sendiri menuturkan bila dia rutin mengambil potret diri setiap hari dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, yakni sejak tahun 2017.

Saat ini terhitung sudah 993 foto yang dijajakan dan 432 item laku terjual.