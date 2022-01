Sudah Manggung Bareng Slank, Aurelie Moeremans Belum Mau Jadi Penyanyi Profesional

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain terjun ke dunia akting, Aurelie Moeremans sempat mengunggah video berisikan dirinya memamerkan suara emasnya.

Sambil bermain ukulele, Aurelie Moeremans sempat mengcover beberapa lagu musisi dunia yang ia unggah di media sosialnya.

Bahkan, Aurelie Moeremans sempat mengisi suara dalam Original Sound Track (OST) film Story Of Kale bersama Ardhito Pramono bertajuk I Just Couldn't Save You Tonight.

Dalam film tersebut, Aurelie dan Ardhito Pramono menjadi pemeran utamanya yang sudah dirilis tahun 2020.

Tak hanya itu saja, wanita 28 tahun itu juga diberikan kesempatan manggung di HUT-35 Slank dan berkolaborasi dengan band legenda itu tahun 2019.

Lantas, wanita kelahiran Brussel, Belgia, 8 Agustus 1993 itu akan terjun ke musik setelah pekerjaannya di dunia akting rampung?

"Hemm kalau nyanyi masih, tapi sebagai hobi aja," kata Aurelie Moeremans kepada Wartakotalive.

Mantan kekasih Marcello Tahitoe itu tak mau menyebutkan, mengapa ia hanya menjadikan keahliannya menyanyi menjadi sebuah hobi saja.

"Ya aku belum mau fokus sebagai title penyanyi profesional," ucapnya.

Wanita bernama lengkap Aurélie Alida Marie Moeremans tersebut masih ingin fokus di dunia akting kedepannya, dan belum mau banting stir menjadi penyanyi.

"Untuk saat ini masih du akting aja. Kedepan ada satu project secret lah," ujar Aurelie Moeremans.