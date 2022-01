Chord Cahaya Mata - Padi Reborn: Senyuman Itu Menyenangkan Aku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Cahaya Mata, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Cahaya Mata ini termuat di album ketiga Padi yang bertajuk Save My Soul, dirilis pada 2003 silam.

Lirik Cahaya Mata ini menceritakan tentang seseorang yang sosoknya begitu berarti hingga mampu membuat kebahagiaan dalam hidup.

Berikut chord Cahaya Mata dari Padi

[Intro] G C G C G D7 G [Verse 1] G C Teduhkanlah hatiku G C Lelapkan jiwaku G G7 C Cm Duhai engkau cahaya mataku G C Yang menuntun jalanku G C Yang memandu hidupku G D7 G Yang meredupkan pedih penatku [Chorus] Bm Em Tersenyumlah... Bm Em Bahagialah... Bm C Sungguh engkau G C Yang melumpuhkan hatiku G C Yang melipurkan rinduku G D7 G Senyuman itu menyenangkan aku [Interlude] G C G C G D7 G 2x [Chorus] Bm Em Tersenyumlah... Bm Em Bahagialah... Bm C Sungguh engkau G C Yang melumpuhkan hatiku G C Yang melipurkan rinduku G D7 G Senyuman itu menyenangkan aku [Outro] G C G D7 G C G





(Tribunnews.com)

