Lirik dan Chord Cinta Hanya Sekali - Nazia Marwiana: Bukan Emas Permata yang Kupinta

Inilah lirik lagu dan chord Cinta Hanya Sekali dari Nazia Marwiana.

Lagu Cinta Hanya Sekali dipopulerkan oleh Iyeth Bustami.

Hingga saat ini, Cinta Hanya Sekali menjadi lagu populer yang banyak dinyanyikan pedangdut.

Chord Cinta Hanya Sekali :

Intro

Am…E-F-G-B Am (2x)

C G Em Am C G Em F…

Am..Dm..Am..Dm..C..E..Am..

D# F E Am..

Am Dm C

Ha..aa…..Mengapaku selalu gundah

E F

….Tak pernah merasa bahagia

E

Dalam cinta…

(*)

Am Dm C

Ho..oo……..Tanyakan pada hatimu..

E F E

….Keluh saat akan berpisah karenamu

Am

Menunggu selalu menunggu..

(**)

G Dm

….Laksana angin tak tentu arah

F C

….Sesukamu pergi dan datang..

G Dm

….Haruskah kerinduanku ini

F E

Membelenggu hati….siang dan malam..

[Reff:]

Am Dm

Bukan…emas permata yang kupinta..

G F E

Yang ku inginkan….senyum mesra dekapanmu..

Am Dm

Bukan…ceritamu terbias angan…

G F E

Yang kuharapkan….cinta kasih sayang menyatu

Dm

Harta mudah dicari..

G C

…..Cinta hanya sekali..

Dm E

….Hilang oleh dunia ini..

F E

Butakan mata dan hati..

Am

Mengapa begini..

Music : Dm..G..C..F..

Dm..E..C…Am…

Suling : G..C..Dm..Am..

E…

Kembali ke :

(*), (**), Reff, (#) tambahkan E trus Reff

Versi Iyeth Bustami :

Versi Nazia Marwiana :

