Chord Gitar dan Lirik Pura-pura Cinta - Cherrybelle, Lagu Viral TikTok, Kunci Mudah Dimainkan dari G

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Pura-pura Cinta dari Cherrybelle dalam artikel ini.

Pura-pura Cinta pertama kali dirilis pada tahun 2013.

Lagu ini merupakan salah satu single dalam album Diam Diam Suka.

Sudah 9 tahun berlalu, lagu ini kembali viral lantaran ramai digunakan sebagai sound di TikTok.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pura-pura Cinta - Cherrybelle:

G D/F# Dm/F

Kurasakan ada yang berbeda

E Am Cm

Saat dia tak di sini

C D

Duh, aku bingung jadinya

G D/F# Dm/F

Setiap kaliku pejamkan mata

E Am Cm

Ku selalu ada dia

C D

Ku makin bingung jadinya

Bm Em Am G D/F#

Tak kusangka jadi begini akhirnya

Em Am

Semoga dia tak sadar

D

Malu malu hatiku

[Reff:]

C Cm

Awalnya ku pura-pura

Bm Em

Lama-lama ku jadi suka

Am D G G7

Oh Tuhan, inikah yang namanya cinta

C Cm

Tadinya biasa saja

Bm Em

Sekarang ku benar benar cinta

Am D G

Kuharap ini sebentar saja

D F Em C E

*#

A E/G# Em/G

Kurasakan ada yang berbeda

F# Bm Dm

Saat dia tak di sini

D E

Duh, aku bingung jadinya

A E/G# Em/G

Setiap kaliku pejamkan mata

F# Bm Dm

Ku selalu ada dia

D E

Ku makin bingung jadinya

C#m F#m Bm A E/G#

Tak kusangka jadi begini akhirnya

F#m Bm

Semoga dia tak sadar

E

Malu malu hatiku

[Reff:]

D

Awalnya ku pura-pura

C#m F#m

Lama-lama ku jadi suka

Bm E A A7

Oh Tuhan, inikah yang namanya cinta

D

Tadinya biasa saja

C#m F#m

Sekarang ku benar benar cinta

Bm E A

Kuharap ini sebentar saja

A

sebentar saja

A

sebentar saja

A

sebentar saja (*)

Baca juga: CHORD Gitar Lagu Wanita yang Kau Pilih - Rossa: Kau Jadikan Aku Ini Wanita yang Kau Pilih

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Penipu Hati - Tata Janeeta: Sebagai Penipu Hati Kau Telah Gagal

Baca juga: Anisa Rahma eks Cherrybelle Belum Hamil Setelah 3 Tahun Menikah, Ada Polip di Rahimnya

Baca juga: Cherly Juno Eks Cherrybelle Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Ini Namanya

(Tribunnews.com)