CHORD Gitar Lagu Wanita yang Kau Pilih - Rossa: Kau Jadikan Aku Ini Wanita yang Kau Pilih

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul Wanita yang Kau Pilih.

Lagu ini dipopulerkan oleh Rossa dan pertama kali dirilis pada tahun 2004.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Trinity Optima Production.

Hingga Rabu (19/1/2022) video klip tersebut telah ditonton lebih dari 8,7 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Wanita yang Kau Pilih - Rossa:

INTRO: Em F G



C Em

malam semakin panjang

F G F G

diwaktu aku merindukanmu

C Em

kau bisa menjaga aku

F G C

hingga diriku merasa teduh



C Em

aku seperti kamu

F G F G

menginginkan dan merindukanmu

C Em

karena kita tak mampu

F G C

untuk selalu pergi menjauh





REFF:



F G Em

kau jadikan aku ini

F

wanita yang kau pilih

G C

untuk jadi kekasihmu

F G Em

dan kaupun tlah aku minta

F G

setia seperti ku hingga

C

waktu nya tiba



C Em

aku percaya penuh

F G F G

kau kan buat ku bahagia

C Em

karena cinta ter cipta

F G C

datangnya dari dalam hatimu



(BACK : REFF)

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlalu Berharap - Rossa, OST Film Love Knots

Baca juga: Chord Gitar Masih - Rossa: Aku Masih Menyayangimu, Aku Masih Cinta Padamu

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Cerita Cinta - Rossa, Viral di TikTok: Hari Ini Hari yang Ku tunggu

(Tribunnews.com)

Berita lainnya terkait Chord Gitar