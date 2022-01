Lirik Lagu dan Chord Gitar Penipu Hati - Tata Janeeta: Sebagai Penipu Hati Kau Telah Gagal

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu Penipu Hati dalam artikel berikut.

Lagu dengan judul Penipu Hati dibawakan oleh penyanyi Tanah Air, Tata Janeeta.

Diketahui lagu ini telah dirilis, pada 2013.

Chord gitar dan lirik lagu Penipu Hati - Tata Janeeta:

[Intro:] F#m D C# F#m D C# [Verse:] F#m D E kau katakan kau tak ingin C# F#m membagi hatimu D E Tapi ternyata kau yang ingin C# D menduakan aku E sedikit banyak aku A D bisa merasakannya Bm dari sikapmu dari tingkahmu C# padaku.. [Intro:] F#m D C# [Verse:] F#m D E Tak usah kau berakting lagi C# F#m di depan mataku D E Berulah-ulah yang tak penting C# D mencari perhatianku E Sudah ku putuskan, A D ku kan meninggalkanmu Bm Agar kau tau aku tak sudi C# untuk kau sakiti.. [Reff:] F#m C#m Sebagai penipu hati D E A kau telah ga gal Bm E C# Membodohi ku seperti yang lain.. F#m C#m Andai telat ku sadari D E A ku kan lebih sakit hati Bm E F#m Untung saja lebih cepat ku tau [Interlude:] F#m E C#m C# D Bm A G C# [Verse:] F#m D E kau katakan kau tak ingin C# F#m membagi hatimu D E tapi ternyata kau yang ingin C# D menduakan aku, ho.. [Reff:] F#m C#m Sebagai penipu hati D E A kau telah ga gal Bm E C# Membodohi ku seperti yang lain.. F#m C#m Andai telat ku sadari D E A ku kan lebih sakit hati Bm E F#m Untung saja lebih cepat ku tau [Ending:] F#m C#m Sebagai penipu hati D E A kau telah ga gal Bm E C# Membodohi ku seperti yang lain.. F#m C#m Andai telat ku sadari D E A ku kan lebih sakit hati Bm E D Untung saja lebih cepat ku tau E F#m oo.. hu..





(Tribunnews.com)