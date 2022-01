Cara Nonton When We Were Young Festival, Presale Tiket Dijual Mulai 21 Januari 2022

Poster promosi When We Were Young Festival 2022. Cara Nonton When We Were Young Festival, Pra Penjualan Tiket Dimulai 21 Januari.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara nonton When We Were Young, selengkapnya dalam artikel ini.

Festival bertajuk When We Were Young telah merilis lineup resminya pada Selasa, (18 /1/2022).

When We Were Young Festival akan digelar di Las Vegas Festival Grounds Nevada, Amerika Serikat pada 22 Oktober 2022, mendatang.

Dikutip dari laman Billboard, festival When Were Young akan dimulai pukul 11.00 - 12.00 waktu setempat.

Akan ada 60 pertunjukan musik di hari besar tersebut, termasuk sejumlah band emo ikonik seperti Paramore, My Chemical Romance, Jimmy Eat World, hingga All American Rejects.

Adapun Paramore akan kembali sebagai grup untuk menjadi headline festival bersama dengan My Chemical Romance.

Band nostalgia lainnya juga akan tampil yakni Bright Eyes, AFI, the Used, Bring Me The Horizon, Boys Like Girls, Avril Lavigne, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional, We the Kings, Alkaline Trio, Manchester Orchestra, dan lain sebagainya.

Cara Nonton When We Were Young Festival

Dilansir laman Whenwereyoungfestival.com, para penggemar bisa mendaftar untuk pra-penjualan tiket dimulai pada hari Jumat, 21 Januari 2022 pukul 10.00 siang

Sementara on-sale di hari yang sama pada pukul 02.00 siang.