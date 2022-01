Chord Gitar dan Lirik Lagu Tabu - Brisia Jodie, Ost Film Merindu Cahaya de Amstel

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Tabu yang dinyanyikan oleh Brisia Jodie dan dijadikan Original Soundtrack film Merindu Cahaya de Amstel.

Lagu Tabu diciptakan oleh Melly Goeslaw dan suaminya, Anto Hoed.

Lagu ini dirilis pada hari Jumat 5 November 2021 yang lalu.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Run - Taylor Swift feat Ed Sheeran

Baca juga: Chord Gitar Lagu Rungokno Aku - Ndarboy Genk feat Denny Caknan: Siji Sijine Kowe

Lagu Tabu menjadi original soundtrack untuk sebuah film yang berjudul Merindu Cahaya de Amstel.

Lagu ini mengisahkan tentang kisah cinta terlarang karena perbedaan keyakinan.

Chord gitar dan lirik lagu Tabu- Brisia Jodie

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Tabu- Brisia Jodie

Intro : C F C F Dm C Bb G

C F

Angin, bisikkanlah

Dm G

Bahwa rasa ini tak mau kompromi

C F

Satu triliun pilihan

Dm G

Hatiku tetap tertuju padamu

Em A Dm

Ada yang tak mudah dicinta kita

Fm C

Dan tak mungkin aku abaikan ini

G C

Sebab ini penting

Reff :

C Bm E

Ingin kuberlari menjauh

Am C7

Tapi wajahmu menghalangi

C F

Langkahku pun terhenti

Dm G

Untuk padamu

C B m E

Tabu tak mungkin kita lawan

Am C7

Namun ku tetap mau kamu

C F Em

Cinta dan keyakinan

Dm G Bb G# Gm F (D#)

Bisakah searah?

Musik : D# G# Fm Bb G#

Gm C Fm G#m D# Bb Fm Cm Dm G

C F Em

Satu triliun pilihan

Dm G G7

Hatiku tetap tertuju padamu

Em A Dm

Ada yang tak mudah dicinta kita

Fm C

Dan tak mungkin aku abaikan ini

G C F-G

Sebab ini penting

Reff :

C Bm E

Ingin kuberlari menjauh

Am C7

Tapi wajahmu menghalangi

C F Em

Langkahku pun terhenti

Dm G A

Untuk padamu

(Overtune)

D Daug

Ingin kuberlari menjauh

Bm D Em F#m

Tapi wajahmu menghalangi

G F#m

Langkahku pun terhenti

Bm A

Untuk padamu

D C#m F#

Tabu tak mungkin kita lawan

Bm D7

Namun ku tetap mau kamu

D G F#m

Cinta dan keyakinan

Em A C Bb Gm A

Bisakah searah?

D

Cinta kita tabu

(Tribunnews.com)

Baca juga artikel lainnya terkait Chord Gitar