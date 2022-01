Chord Gitar Kembalikan Senyumku - Melly Goeslaw: Kembalikan Lagi Senyumku yang Manis Seperti Dulu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Kembalikan Senyumku yang dipopulerkan oleh Melly Goeslaw.

Lagu ini termasuk dalam album milik Melly yang bertajuk Dancing in The Silence.

Lagu Kembalikan Senyumku merupakan original soundtrack dari film "Heart 2 Heart".

Hingga Kamis (20/1/2022), video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 3 juta kali di kanal YouTube Aquarius Musikindo.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kembalikan Senyumku - Melly Goeslaw:

[Intro] Bm A/C# D B Em D A/C# G# (2x)

C#m F# A E

Sekian lama mendung masih di sini

F#m C#m A G#

Belum permisi tinggalkan pengap di dada

C#m G# A E

Kecewanya hatiku hilangkan relung hati

F#m C#m A G#

Hampir saja ku mati mati rasa padamu

[Chorus]

F#m B E

Kembalikan lagi senyumku yang manis seperti dulu

A F#m

Ku rasa kini aku tertahan

G# C#m

Menahan luka yang amat dalam

F#m B E

Kembalikan lagi senyumku aku tak betah begini

A F#m

Semenjak hati dan jiwa luka

F# G F# G

Ku kehilangan senyum hooo..

[Interlude] Cm A G# D# Fm C Fm D G

[Overtone]

Dm A A# F

Sekian lama mendung masih di sini

Gm Dm A

Belum permisi tinggalkan pengap di dada

[Chorus] [Overtone]

Gm C F

Kembalikan lagi senyumku yang manis seperti dulu

A# Gm

Ku rasa kini aku tertahan

A Dm

Menahan luka yang amat dalam

Gm C F

Kembalikan lagi senyumku aku tak betah begini

A# Gm

Semenjak hati dan jiwa luka

A Dm

Ku kehilangan senyumku

Gm C F

Kembalikan lagi senyumku aku tak betah begini

A# Gm

Semenjak hati dan jiwa luka

G G# G

Ku kehilangan senyumku ooo

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jika - Melly Goeslaw feat Ari lasso: Jika Teringat Tentang Dikau

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Cinta - Krisdayanti feat Melly Goeslaw: Aku Junjung Petuahmu

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Kubahagia - Melly Goeslaw: Dalam Hidup ini, Arungi Semua Cerita Indahku

(Tribunnews.com)

Artikel lainnya terkait Chord Gitar