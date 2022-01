Kolaborasi Lintas Generasi: Zara Leola, Enda Ungu, Eka Gustiwana dan Satria Rilis Lagu She's Nothing

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Enda Ungu bersama anaknya, Zara Leola, serta musisi muda, Eka Gustiwana dan Satria (Satria The Monster) merilis lagu bertajuk She's Nothing.

Perilisan lagu ini merupakan project gabungan antara Gen Z dan Milenial, yang mengusung band dalam lagu dan video musiknya.

"Lagu ini adalah imajinasi diriku sendiri. Bercerita tentang cewek yang putus dari cowoknya, tapi abis itu si cowok itu punya pacar lagi. Menurut si cewek, pacar barunya nih nggak banget, beda level lah sama gue," kata Zara dalam konferensi Persnya di Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022).

"So, She is Nothing compare to me, dia nggak ada apa-apanya dibanding gue," lanjutnya.

Zara kemudian menceritakan bagaimana mulanya kolaborasi ini bisa terjadi.

"Mulanya aku ajak ayah (Enda Ungu) untuk mengisi part gitar di lagu ini, ternyata Ayah welcome banget," ucap Zara.

"Dari pihak Musica Studio's memberi suggest gimana kalau Satria (Satria The Monster) juga ikut mengisi gitar di lagu ini. Aku langsung setuju," tambahnya.

Di sisi lain Enda mengaku senang bisa berkolaborasi bersama anak sulungnya itu, apalagi ia memainkan musik dalam sebuah band bersama anak-anak muda yang menurutnya berbakat seperti Eka Gustiwana dan Satria.

"Seneng banget lagu yang gua tulis dulu akhirnya bisa gua bawakan langsung bareng anak gua," ujar Enda.