Lirik dan Chord Gitar Monolog - Pamungkas: Alasan Masih Bersama, Bukan Karena Terlanjur Lama

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Monolog - Pamungkas di dalam artikel ini.

Lagu Monolog telah dirilis Pamungkas 3 tahun lalu di kanal YouTubenya.

Musik video Monolog - Pamungkas telah ditonton 40 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 246 ribu hingga saat ini, Kamis (20/01/2022).

Berikut lirik dan chord gitar Monolog - Pamungkas:

Intro : C Fm C G

C Fm Dm G

gelap.. di dalam tanya

Em A Dm G

menyembunyikan rahasianya

C Fm Dm G

letih.. kehabisan kata

Em A Dm G

dan kita pada akhirnya diam

F G Em Am

bunga.. di bulan sepi

Dm G C C7

jatuh terdampar.. tersasar

Reff :

F G

alasan masih bersama

Em A

bukan karena terlanjur lama

Dm G C C7

tapi rasanya.. yang masih sama

F G

seperti sejak pertama jumpa

Em Am

dirimu di kala senja

Dm Fm C Fm C G#

duduk berdua.. tanpa suara

Overtune

C# F#m D#m G#

rindu.. yang jatuh di kamarku

Fm A# D#m G#

hanyalah rindu yang datang padamu

F# G# Fm A#m

bertanya.. mengapa kita

D#m G# C# C#7

masih di sini.. tersenyum yeach

Reff:

F# G#

alasan masih bersama

Fm A#

bukan karena terlanjur lama

D#m G# C# C#7

tapi rasanya.. yang masih sama

F# G#

seperti sejak pertama jumpa

Fm A#

dirimu di kala senja

D#m F#m C#

duduk berdua.. tanpa suara

