Chord Gitar dan Lirik Lagu Bawalah Cintaku - Afgan: Bawalah Pergi Cintaku, Ajak ke Mana Kau Mau

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Bawalah Cintaku dari Afgan dalam artikel berikut ini.

Bawalah Cintaku salah satu lagu hit Afgan dalam album keduanya, The One (2010).

Berikut Bawalah Cintaku - Afgan:

[Intro]

G C B Em C Bm Am D



G C

Sumpah tak ada lagi

B Em

Kesempatan untuk ku

A/C# D

Bisa bersamamu

G C B

Kini ku tau bagaimana cara ku

Em A/C# D

Untuk dapat trus denganmu



[Chorus]

G C

Bawalah pergi cintaku

B Em

Ajak ke mana pun kau mau

C Bm

Jadikan temanmu

Am D

Temanmu paling kau cinta

G C

Di sini ku pun begitu

B Em

Trus cintaimu di hidupku

C Bm

Di dalam hatiku

Em Am D

Sampai waktu yang pertemukan

G

Kita nanti



G C

Sumpah tak ada lagi

B Em

Kesempatan untuk ku

A/C# D

Bisa bersamamu

G C B

Kini ku tau bagaimana cara ku

Em A/C# D

Untuk dapat trus denganmu



[Chorus]

G C

Bawalah pergi cintaku

B Em

Ajak ke mana pun kau mau

C Bm

Jadikan temanmu

Am D

Temanmu paling kau cinta

G C

Di sini ku pun begitu

B Em

Trus cintaimu di hidupku

C Bm

Di dalam hatiku

Em Am D

Sampai waktu yang pertemukan

G

Kita nanti



[Solo]

C F E Am F Em Dm G



[Chorus]

A D

Bawalah pergi cintaku

C# F#m

Ajak ke mana pun kau mau

D C#m

Jadikan temanmu

Bm E

Temanmu paling kau cinta

A D

Di sini ku pun begitu

C# F#m

Trus cintaimu di hidupku

D C#m

Di dalam hatiku

F#m Bm E

Sampai waktu yang pertemukan

A

Kita nanti

(Tribunnews.com)