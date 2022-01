Margenie MG Merasa Cantik dengan Perhiasan Emas, Anting-anting Jadi Pilihannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seperti wanita pada umumnya, Margenie Winarti atau Margenie MG meyakini perhiasan emas dapat menunjang penampilan.

Miss Grand Indonesia 2014 itu merasa lebih cantik dan percaya diri apabila mengenakan perhiasan emas.

"Karena kan menurut saya semua wanita identik dengan emas. Gold pastinya level up our look," ucapnya, saat dijumpai di acara perilisan Axel Vinesse by UBS Gold di Surabaya.

Saat menggunakan perhiasan emas, Margie, sapaan akrabnya, tentu menyesuikan busana yang tepat.

"Kalau memilih bold look, bisa pilih emas yang bold juga biar keduanya stand out. Atau pakaian all black akan benar-benar mengangkat look dari emas tersebut," terangnya.

Tapi, berdasarkan pengalamannya, semua style pakaian sepertinya cocok dengan aksesori emas.

"Tinggal pilih style apa," ucap wanita yang kini dikenal sebagai fashion influencer.

Ia pun menilai Axel Vinnesse sebagai perhiasan yang benar-benar breakthrough dan sensasional.

Desainnya bold sehingga mudah dipadupadankan dengan look sehari-hari, baik saat menghadiri event atau party.

Margie sendiri menyukai perhiasan anting-anting.

Menurut dia, anting-anting membantu meningkatkan sinaran dan kharismanya sebagai wanita.

"Karena kan anting-anting berdampingan langsung dengan wajah," tandasnya.