Sinopsis Film Gone Girl, Kisah Rumah Tangga Nick Dunne dan Amy Dunne yang Penuh Teka-teki

Rosamund Pike sebagai Amy Dunne di film Gone Girl (2014). Berikut ini sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Gone Girl yang akan tayang di Trans TV malam ini, Sabtu (22/1/2022) pukul 21.30 WIB.

Dikutip dari IMDb, film Gone Girl bergenre drama misteri dan thriller yang disutradarai oleh David Fincher.

Film Gone Girl merupakan hasil adaptasi novel sastra best seller karya Gillian Flynn, yang menceritakan rumah tangga Nick Dunne dan Amy Dunne.

Aktor dan aktris yang membintangi film Gone Girl di antaranya Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, dan Tanner Bolt.

Film ini memiliki durasi dua jam 30 menit dan pertama kali rilis pada 10 Oktober 2014 untuk penayangan di Indonesia.

Gone Girl dijadwalkan akan tayang di Trans TV malam ini pukul 21.30 WIB.

Sinopsis Film Gone Girl

Film ini menceritakan konflik antara pasangan suami isteri, Nick Dunne dan Amy Dunne.

Cerita bermula ketika Nick bangun pada suatu pagi dan mengamati lingkungan sekitar sebelum langsung menuju ke The Bar.

Ia tinggal di North Carthage, pinggiran St. Louis, Missouri.