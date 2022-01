Personel Band Legendaris Itu Kembali Menyatu Dalam Grup Golden Band

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah bisa dibayangkan keseruannya jika para personel grup band legendaris bersatu dalam satu grup band.

Tentu luar biasa sekali karena menyatukan personel band-band legendaris yang lagu-lagunya evergreen tahun 70-an dan 80-an, mereka menamakan bandnya, Golden Band.

Golden Band terdiri dari Jon Keff dari band legendaris Black Sweet Band (Drum). Kemudian, Masrie - The Rollies (Guitar), Raja Nasution - De Rhytem King (Keyboard), Charles Manurung - The Mercys (Saxophon), Ari Bresli - The Mercys (Bass), dan Sonlee - New Panbers sebagai Vokal dengan Manager dr.Yuli serta Setiawan sebagai Create Director Golden Band.

“Kami dari Golden Band diberi kesempatan untuk mengisi acara live music setiap Sabtu di Qi Lounge sejak 1 Januari 2022," ungkap Setiawan, Create Director Golden Band, kepada wartawan di sela acara live music Golden Band di Qi Lounge, The Sultan Hotel, Jl. Gatot Subroto, Senayan.

“Rencananya kami akan mengisi acara live music ke tempat-tempat lain, juga kami akan tur ke berbagai daerah seluruh Indonesia,“ jelasnya.

Lebih lanjut, Setiawan menerangkan terbentuknya Golden Band karena keprihatinannya melihat banyak musisi legendaris yang sudah tua tapi sudah jarang dapat apresiasi, baik dari kalangan musisi sendiri yang junior maupun pemerintah.

“Karena beberapa kejadian seperti misalnya, Naniel pencipta lagu Bento yang sakit, sudah jarang diapresiasi, “ tuturnya,

Menurut Setiawan, Golden Band dibentuk untuk membuat gebrakan dan memberi apresiasi serta peduli pada sesama musisi tua dengan menggandeng para sponsor, antara lain, Bank Indonesia dan Waskita Karya.

“Kami menginisiasi para musisi lengendaris untuk menunjukkan cara main band yang terbaik memberi contoh kepada musisi-musisi muda,“ ujarnya.

Setiawan menyampaikan rencana Golden Band ke depan akan mengansemen ulang lagu-lagu band legendaris.