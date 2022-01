Rachel Vennya Curhat Doa Minta Kekuatan dan Unggah Surat Permintaan Maaf untuk Chava

TRIBUNNEWS.COM - Buntut kasus kabur dari karantina beberapa waktu lalu, selebgram Rachel Vennya kian jadi sorotan publik.

Meski kasus hukumnya telah usai, namun ibu dua anak ini masih kerap panen cibiran.

Padahal, Rachel Vennya baru memulai kembali jasa endorsment-nya di Instagram.

Kekasih Salim Nauderer sempat curhat melalui fitur Instagram Story akun pribadinya @rachelvennya, Minggu (23/1/2022).

Rachel Vennya mengunggah potret salah satu sudut kamarnya.

Ia menuliskan, "Ya Allah.. please give me strength & faith to hold on. Aamiin.

(Ya Allah.. mohon beri aku kekuatan & keyakinan untuk bertahan. Aamiin)"

Namun dari pantauan Tribunnews, unggahan tersebut telah dihapus dari akun Rachel.

Bahkan, jika diperhatikan kini Rachel memilih untuk membatasi komentar di akunnya.

Pembatasan tersebut membuat hanya akun-akun yang diikutinya saja yang bisa meninggalkan komentar.