Rekomendasi Film-film Perancis di Ajang My French Film Festival 2022

TRIBUNNEWS.COM - My French Film Festival 2022 resmi digelar. Festival yang menghadirkan film-film Perancis dimulai 14 Januari hingga 14 Februari 2022.

Seperti tahun lalu, tahun ini, KlikFilm kembali menjadi rekanan resmi My French Film Festival ke-12 itu.

Melalui kerjasama tersebut, diharapkan My French Film Festival dapat memberikan kesempatan kepada pengguna internet di seluruh dunia, untuk berbagi antusiasme mereka terhadap sinema Prancis.

Direktur KlikFilm, Frederica menyatakan, tahun kedua menjadi mitra resmi untuk My French Film Festival merupakan sebuah pembuktian, kalau KlikFilm selalu berusaha untuk menghadirkan film-film berkualitas.

"Bisa mendapatkan kepercayan menjadi mitra untuk My French Film Festival sebuah kebanggaan buat kami. Ini sebagai bentuk dedikasi kami untuk terus menghadirkan film-film terbaik.di KlikFilm," ucapnya.



Film-film diajang My French Film Festival yang bisa disaksikan di KlikFilm diantaranya adalah, A L' Abordage!, Astralium, Cigarro De Miel, Erratum, Clamity, Dustin, Horacio, Haut Les, Hold Me Tight, Le Milieu De L' Horizon , Les Vilains, Love Hurts, Indes Galantes, Lune, Malabar, Mido, Old School, Ourse, Omnibus, Oeir Pour Oeil, Teddy, Tesoro, Sous Le Ciel D'Alice, Une Vie Demente, The Demons Of Dorothy, dan Un Pays Qui Se Tient Sage.

Berikut ini rekomendasi film-film yang hadir di My French Film Festival, yang bisa ditonton secara resmi di KlikFilm.

Omnibus

Film bergenre komedi arahan sutradara Sam Karmann ini berhasil mendapatkan Piala Oscar tahun 1993 untuk kategori film pendek terbaik.

Selain itu, film itu, film ini juga merai Palme d'Or pada Festival Film Cannes 1992 untuk kategori film pendek.

Malabar