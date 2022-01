Spider Man: No Way Home Jadi Film Terlaris Keenam di Dunia Sepanjang Masa

Poster Spider Man: No Way Home

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film layar lebar, Spider Man: No Way Home sukses mencatatkan namanya di box office.

Pasalnya, film yang dibintangi Tom Holland ini berhasil menjadi film terlaris keenam di dunia sepanjang masa.

Dilansir dari Variety, Selasa (25/1/2022), Spider Man: No Way Home meraup keuntungan 1,69 miliar dolar AS atau setara Rp 24,2 triliun.

Pencapaian ini tentu melewati film Jurassic World yang berhasil meraih 1,67 miliar dolar AS atau Rp 23,9 triliun serta film The Lion King yang mendapatkan 1,66 miliar dolar AS atau Rp 23,8 triliun.

Tentunya pencapaian film ini juga tidak disangka-sangka, apalagi film ini tayang di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kemungkinan, penantang box office Spider Man berikutnya akan lebih sulit untuk dilampaui.

Dikarenakan, lima film di atas Spider Man, masing-masing telah memecahkan 2 miliar dolar atau sekitar Rp 28,6 triliun.

Berikut urutan enam besar tangga box office sepanjang masa:

1. Avatar

2. Avengers: Endgame

3. Titanic

4. Star Wars: The Force Awakens

5. Avengers: Infinity War

6. Spider Man: No Way Home

Sekarang di minggu keenam perilisannya, Spider Man: No Way Home kembali ke slot No. 1 di Amerika Utara.

Di luar Amerika Serikat, Spider Man: No Way Home menempati peringkat keempat sebagai film terbesar yang pernah ada.