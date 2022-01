Terinspirasi Coldplay dan Stevie Wonder, Alif Maulana Rilis Single ''Take No Regrets''

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alif Maulana merilis single barunya berjudul 'Take No Regrets'.

Terinspirasi oleh musisi idolanya seperti New Radicals, Stevie Wonder, Coldplay, dan Jamie Cullum, Alif menghadirkan lagu dengan up tempo dan membangkitkan semangat.

"Pada suatu hari ketika mandi, dan membayangkan nyanyi seperti Stevie Wonder, akhirnya aku ketemu inspirasi lagu ini dan langsung merekam," kata Alif Maulana kepada awak media, Selasa (25/1/2022).

Menurut Alif Maulana, ada juga Hal yang menarik dari pembuatan lagu ini, yaitu proses awal pembuatan lagunya.

Dikatakan oleh Alif sebenarnya lagu tersebut adalah lagu pertama yang ia buat seluruh aransemennya, mulai dari chord, rhythm, drum pattern sampai selesai sebuah lagu.

"Berawal dari iseng-iseng untuk mencoba teknik baru bernama Tritone Substitution dari pelajaran kampusn di tahun 2017, Alif menemukan progresi yang menarik yang akhirnya coba untuk digunakan itu sebagai fondasi untuk lagunya," ujar Alif Maulana.

“Berhubung tidak pernah bikin lagu yang seperti ini, aku agak kebingungan untuk mencari nada nyanyinya," tambahnya.

Masih dibantu dengan Caesar Rizal dari band SOULVIBE dalam pengerjaan lagunya Alif berkata bahwa, single ini adalah pengantar dari rencana album yang akan datang di akhir tahun 2022 ini

Single 'Take No Regrets' juga menjadi sebuah moment untuk membuktikan bahwa Alif tetap bisa produktif dan positif di tengah kondisi pandemi saat ini.

Alif memanfaatkan pandemi secara maksimal dengan menulis, merekam, dan memproduksi banyak musik baru dan bekerja dari jarak jauh dengan berbagai artis internasional, dan tidak sabar untuk segera membagikan lagu-lagu ini kepada para penggemarnya.

Single yang dirilis oleh Glowing Management UK dan GV Records sudah dapat didengarkan diseluruh gerai musik digital.

Bagi Alif, 'Take No Regrets' adalah single keempat. Sebelumnya ia telah merilis tiga single di tahun 2021, di antaranya 'Hopes & Dreams', 'Couldn't Care Less', dan 'Nothing Comes Easy'.