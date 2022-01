Demi Dalami Karakter, Kelly Tandiono Berani Potong Rambutnya Sendiri di Film Terbarunya

Kelly Tandiono saat hadir dalam jumpa pers virtual film Arini by Love Inc, Selasa (25/1/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Model Kelly Tandiono jalani adegan yang cukup berani ketika dirinya harus memotong rambutnya sendiri.

Dalam trailer film Arini by Love Inc, terlihar Kelly memotong sendiri rambut panjangnya.

Kelly menjelaskan bahwa adegan itu ia lakukan secara spontan saat syuting film tersebut demi bisa membangun karakter Tiara yang lebih real.

"Bener-bener (potong rambut) jadi pas adegan itu aku emang potong rambut on the spot," kata Kelly Tandiono dalam jumpa pers virtual, Selasa (25/1/2022).

"Kenapa berani karena lihat karakter ini bisa buat karakter ini lebih deep kali ya perasaannya, secara psikologi lebih memberontakkan perasaannya," jelasnya.

Kelly menjelaskan, dalam film tersebut Tiara adalah senior dari Arini yang diperankan oleh Della Dartyan.

Sosok yang diperankan oleh Kelly itu memiliki masa lalu yang kelam sehingga harus bergabung dengan perusahaan Love Inc.

"Karakter aku namanya Tiara, aku sebenernya yang paling senior di Love Inc," ucap Kelly.

"Tiara itu orangnya eksemtrik berani banget, suka eksperimental dan punya masa lalu yang cukup kelam, karena demi anak juga. Sampai akhirnya ketemu Arini di sana," terang Kelly Tandiono.

Film Arini by Love Inc adalah lanjutan dari dua film Love For Sale yang dibintangi oleh Della Dartyan.

Rencananya film Arini by Love Inc akan tayang pada 4 Februari 2022 di platform Bioskop Online.