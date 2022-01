Marissa Anita Merasa Punya Kemiripan dengan Karakter Diana di Film 'Arini by Love Inc'

Marissa Anita yang memerankan karakter Diana dalam film Arini by Love Inc yang akan tayang 4 Februari 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marissa Anita ikut terlibat dalam film 'Arini by Love Inc' yang merupakan kelanjutan dari Love For Sale 1 dan 2.

Dalam film tersebut Marissa berperan sebagai Diana yang memiliki sifat perfectionis.

Marissa merasa sifat Diana itu sangat mirip dengan dirinya di masa lalu yang rupanya cukup membuatnya tersiksa.

"Diana itu adalah orang tertinggi di Love Inc, karakternya dia pekerja yang sangat bagus dia sangat perfeksionis dia suka kendali dan dia akan melakukan appaun agar semua teratur," tutur Marissa Anita dalam jumpa pers virtual, Selasa (25/1/2022).

"Dulu saya perfeksionis tapi itu menyiksa. Maksudnya manusia itu kan secara umum mereka suka punya kendali, kerja keras, jadi ya menarik emang karakter ini," ungkap Marissa.

Untuk berperan sebagai Diana, Marissa enggan mengambil referensi dari film lain lantaran takut jadi meniru.

Ia lebih banyak berbincang dengan sutradara dan Della Dartyan sebagai pemeran utama agar mendapatkan sosok Diana yang sesuai.

"Aku nggak pernah ada referensi takutnya meniru. Sebenernya untuk jadi Diana itu lebih banyak ngobrol sih kita untuk tahu Diana seperti apa bekgronnya gimana," jelas Marissa.

"Dari situ kelihatan Diana ini perfeksionis terikat sistem. Lalu pas ketemu Della aku sowan Arini ini siapa, seperti apa, gimana kita ketemu jadi prosesnya seperti itu," terangnya.

Selain Marissa, film tersebut dibintangi oleh Della Dartyan, Kelly Tandiono, dan Faris Nahdi.

Film Arini by Love Inc rencananya akan tayang pada 4 Februari 2022 mendatang secara streaming di platform Bioskop Online.