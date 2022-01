BTS Dinominasikan untuk Tiga Penghargaan di iHeartRadio Music Awards 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bangtan Boys (BTS), tahun ini mendapat tiga nominasi dalam ajang iHeartRadio Music Awards 2022.

Dilansir dari Soompi, Jumat (28/1/2022), BTS dinomanisikan untuk Duo/Grup Terbaik Tahun Ini, Video Musik Terbaik, dan Penggemar Terbaik.

Baca juga: CEO Big Hit Pidato di Harvard, Sebut Tak Ada BTS Kedua & Buat Analisis Kesuksesan Bangtan

Baca juga: Drama Korea yang Terinspirasi BTS Akan Dirilis, 7 Aktor Ini Disebut Perankan Para Member Bangtan

Untuk nominasi Video Musik Terbaik, dan Penggemar Terbaik, dipilih melalui voting dari penggemar di sosial media.

Sedangkan untuk Duo/Grup Terbaik Tahun Ini, tidak ditentukan melalui voting, melainkan pihak penyelenggara.

Dalam nominasi Duo/Grup Terbaik Tahun Ini, BTS akan bersaing dengan AJR, Bruno Mars ft Anderson Paak (Silk Sonic), Dan + Shay, dan Maroon 5.

Sementara untuk nominasi Video Musik Terbaik, lagu Butter milik BTS bedsaing dengan, Bad Habits (Ed Sheeran), Build a B*itch (Bella Poarch), SIM (Olivia Rodrigo), Kiss Me More (Doja Cat), Leave the Door Open (Silk Sonic), Montero (Lil Nas X), Peaches (Justin Bieber), Save Your Tears (The Weeknd), dan Stay (The Kid Laroi ft Justin Bieber).

Kemudian dalam nominasi Penggemar Terbaik, BTS akan berhadapan dengan Ariana Grande, Justin Bieber, Harry Styles, Megan Thee Stallion, Why Don't We, Olivia Rodrigo, Louis Tomlinson, Big Time Rush, Selena Gomez, dan Taylor Swift.

iHeartRadio Music Awards 2022 akan diselenggarakan pada 22 Maret pukul 8 malam waktu setempat, dan voting di media sosial untuk penghargaan tahun ini akan berakhir pada 15 Maret 2022.

Sebelumnya, BTS telah memenangkan tiga nominasi yang diraihnya tahun ini pada 2021 lalu.

Tahun lalu, BTS membawa pulang penghargaan Duo/Grup Terbaik Tahun Ini, Video Musik Terbaik, dan Penggemar Terbaik di iHeartRadio Music Awards.