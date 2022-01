Chord Gitar dan Lirik Lagu Kenangan Terindah - Samsons: Namun Takkan Mudah Bagiku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Kenangan Terindah merupakan lagu grup band Samsons.

Lagu ini masuk ke dalam album pertama mereka yang diberi nama "Naluri Lelaki" dan dirilis pada tahun 2005.

Grup band Samsons didirikan pada tahun 2003.

Musik yang dibawakan Samsons bergenre pop, pop rock dan rock.

Grup band ini berasal dari Jakarta.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Kenangan Terindah - Samsons:

Intro:

C Am F C

Verse:

C

Aku yang lemah tanpamu

Am

Aku yang rentan karena

F C

Cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku

C

Selama mata terbuka

Am

Sampai jantung tak berdetak

F C

Selama itupun aku mampu untuk mengenangmu

Dm Am

Darimu...Kutemukan hidupku

Dm Am

Bagiku...Kaulah cinta sejati

F D G F Em G

Uuuuuuu.....uuuuu....uuuuuu

Chorus:

C G

Bila yang tertulis untukku

Am Em

Adalah yang terbaik untukmu

F C

Kan kujadikan kau kenangan

Dm G

Yang terindah dalam hidupku

C G

Namun takkan mudah bagiku

Am Em

Meninggalkan jejak hidupku

F C

Yang tlah terukir abadi

Dm G

Sebagai kenangan yang terindah

Instrumental:

Am G C

Am G F

F#m G G#m

Am G F G

Ooooo...ooooo...ooooo

Chorus x2

C G

Bila yang tertulis untukku

Am Em

Adalah yang terbaik untukmu

F C

Kan kujadikan kau kenangan

Dm G

Yang terindah dalam hidupku

C G

Namun takkan mudah bagiku

Am Em

Meninggalkan jejak hidupku

F C

Yang tlah terukir abadi

Dm G

Sebagai kenangan yang terindah

(Tribunnews.com)