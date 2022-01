Masuk Babak Booth Camp, MasterChef Indonesia Semakin Dekat dengan Babak Galeri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang MasterChef Indonesia season 9 sudah masuk ke babak booth camp, para calon peserta semakin dekat dengan Galeri MasterChef.

Tantangan di booth camp selanjutnya adalah membersihkan ikan salmon dan juga memfillet kulitnya.

Tidak mudah bagi para peserta melakukannya, karena ikannya yang cukup besar. Di tantangan kali ini, hanya ada 6 peserta yang berhasil lolos.

Sedangkan di tantangan terakhir nantinya para peserta yang belum lolos harus menghidangkan makanan dari ikan salmon tersebut.

"Kompetisi yang sebenarnya akan mulai very soon dan 1 di antara kalian akan menjadi the next MasterChef Indonesia," ujar Chef Arnold.

"Di galeri semua sudah pakai apron putih dengan nama kalian masing-masing, kalian harus bangga, karena ada banyak sekali orang di luar sana yang bermimpi untuk menggunakan apron putih dengan nama mereka, tapi mereka tidak lolos untuk ada di sini," tegas Chef Renata.

Ajang MasterChef Indonesia bisa disaksikan pada hari Sabtu pukul 17.00 & Minggu pukul 16.30 di stasiun televisi di RCTI dan juga dapat disakaikan di aplikasi RCTI+ .