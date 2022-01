Tissa Biani Akan Perankan Sosok Nirmala di Serial Oki & Nirmala

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tissa Biani akan tampil sebagai peri Nirmala yang sudah banyak dikenal para pecinta majalah Bobo.

Rumah produksi Paragon Picture dan Ideosource Entertaiment menggandeng Kompas Gramedia untuk memproduksi serial 'Oki & Nirmala'.

Robert Ronny selaku produser dari Paragon Picture menjelaskan bahwa pemilihan Tissa sebagai Nirmala tak butuh waktu lama.

"Surprisingly sangat singkat less than five minutes. Jadi waktu kita bicara siapa ya, Pak Andi bilang Tissa Biani karena kita pernah kerja bareng di Bumi Itu Bulat. Saya tahu Tissa dari dulu dan impress dengan work etic nya. Langsung kebayang imej Tissa sebagai Nirmala cocok banget," ujar Robert Ronny dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (27/1/2022).

"Nggak usah dicasting nggak usah apa langsung tawari. Dalam waktu kurang dari lima menit kita langsung bisa membayangkan nirmala ada di dunia nyata. Seperti dia memang lahir sebagai Nirmala saya pikir," jelasnya.

Tissa Biani tak menyangka bahwa dirinya ditunjuk sebagai Nirmala bahkan tanpa proses casting.

Ia berharap bisa memenuhi ekspetasi para penggemar Oki & Nirmala versi cerita bergambar yang saat ini sudah beranjak dewasa.

"Gak disangka-sangka karena aku pernah baca. Sebagai pemain aku ingin memberikan yang terbaik khususnya para penggemar Oki dan Nirmala yang mungkin sekarang sudah beranjak dewasa bisa kangen-kangenan lagi sama ceritanya," ungkap Tissa.

"Semoga aku bisa memerankan karakter nirmala sesuai dengan ekspektasi mereka," lanjut Tissa Biani.

Project series 'Oki & Nirmala' ini sekaligus menjadi perayaan 50 tahun ceita dua karakter fantasi yang melekat dengam majalah Bobo.

Proses produksi akan dikerjakan tahun ini, rencananya serial Oki & Nirmala akan tayang di tahun 2023 mendatang.

Paragon Picture, Ideosource Entertaimen, dan Kompas Gramedia membuka kesempatan untuk para remaja yang ingi jadi aktor untuk memerankan tokoh Oki.