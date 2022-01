Doa Verrell Bramasta untuk Venna Melinda yang akan Menikah dengan Ferry Irawan: Asal Kamu Bahagia Ma

TRIBUNNEWS.COM - Pasangan selebriti Venna Melinda dan Ferry Irawan akan menikah dalam waktu dekat.

Rencananya, Venna Melinda dan Ferry Irawan akan melangsungkan pernikahan di Bali bulan Maret mendatang.

Sempat berhembus kabar jika putra sulung Venna Melinda, Verrell Bramasta belum memberikan restunya.

Namun sepertinya isu tersebut hanya isapan jempol belaka.

Venna Melinda dan Ferry Irawan (IG Venna Melinda)

Pasalnya, belum lama ini Venna Melinda mengunggah kebersamaan dengan kedua anaknya, Verrell Bramasta dan Athalla Naufal.

Melalui akun Instagram pribadinya @vennamelindareal, ia mem-posting video kumpulan foto bersama anak-anak dan calon suaminya.

Video tersebut diunggah dengan backsound lagu How Deep Is Your Love yang di-cover oleh Stephanie Dan.

Venna Melinda tampak anggun dengan overal motif polkadot merah dan inner putih.

Lalu Verrell tampil mengenakan kemeja bernuansa hitam putih, sedangkan sang adik memilih outfit serba hitam.

Foto tersebut diduga merupakan pertemuan keluarga jelang pernikahan antaran Ferry Irawan dengan Venna Melinda.