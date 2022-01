Berkat Squid Game, Lee Jung Jae Puncaki Bintang Film Korea Terpopuler Edisi Januari 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bintang serial Netflix Squid Game, Lee Jung Jae masih menjadi yang terpopuler hingga saat ini.

Padahal Squid Game sudah tayang dengan sembilan episode sejak September 2021.

Dilansir dari Soompi, Senin (31/1/2022), The Korean Business Research Institute (Institut Penelitian Bisnis Korea) telah mengumumkan peringkat reputasi brand terpopuler untuk kategori aktor dan aktris Korea Selatan.

Hasil dari peringkat reputasi brand setiap aktor dan aktris tersebut bersaing untuk meraih predikat terpopuler selama Januari 2022.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 50 bintang film populer, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 31 Desember 2021 hingga 31 Januari 2022.

Lee Jung Jae menduduki puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek 9.840.853.

Frasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kuncinya termasuk "Game Squid," "You Quiz on the Block," dan "World Expo 2030 Busan," sementara istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "menghangatkan hati," "mempromosikan," dan "melampaui. ”

Choi Woo Shik berada di urutan kedua dengan indeks reputasi merek 9.452.189, sementara lawan main Lee Jung Jae di “Squid Game” Oh Young Soo menempati posisi ketiga dengan indeks 7.892.367.

Jung Hae In naik ke posisi keempat dengan indeks reputasi merek 7.635.845 untuk Januari.