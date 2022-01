Chord Dasar Cinta Terbaik - Cassandra, Kunci C: Jujur Saja Ku Tak Mampu Hilangkan Wajahmu di Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dasar dan lirik lagu Cinta Terbaik yang dinyanyikan oleh Cassandra.

Cassandra mengunggah video musik Cinta Terbaik di kanal YouTube-nya pada 10 Agustus 2017.

Hingga kini, video musik Cinta Terbaik telah ditonton lebih dari 1,2 juta kali.

Selengkapnya, simak chord dasar berikut ini.

Chord Dasar Cinta Terbaik - Cassandra

[Intro]

C F C G

C F C G C

C F

jujur saja ku tak mampu

G C G Am

hilangkan wajahmu di hatiku

F

meski malam mengganggu

G C G Am

hilangkan senyummu di mataku

Dm G C

ku sadari...aku cinta padamu..

[Reff]

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C ..G

tapi cintaku yang terbaik..

C F

jujur saja ku tak mampu

G C G Am

tuk pergi menjauh darimu

F

meski hatiku ragu..

G C G Am

kau tak disampingku setiap waktu

Dm G C

ku sadari...aku cinta padamu..

[Reff]

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik

[Musik]

C Am Dm G

C Am Dm G

[Reff]

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C G

tapi cintaku yang terbaik ouu

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik

Am

(cintaku yang terbaik)

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik

Am

(cintaku yang terbaik)

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik...

[Outro]

C..G C

(Tribunnews.com)

