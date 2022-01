Chord Gitar dan Lirik Lagu Angel 2 (Tombo Teko Loro Lungo) - Yeni Inka: OTW Nglalekne Kowe

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Angel 2 (Tombo Teko Loro Lungo) yang dinyanyikan oleh Yeni Inka.

Lagu Angel 2 ini dibawakan oleh Yeni Inka dengan diiringi orkestra Aneka Musik.

Kepopuleran lagu ini, membuat Angel 2 masuk ke dalam jajaran trending YouTube urutan ke-11 Senin, (31/1/2022).

Hingga berita ini diturunkan, musik video yang diunggah ke dalam kanal YouTube Aneka Safari Record ini telah ditonton lebih dari 1,2 juta orang dan disukai 20 ribu akun.

Lagu ini tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: OTW nglalekne kowe, mendem mletre asyik ben aku ra panik

Chord Lagu Angel 2 (Tombo Teko Loro Lungo) - Yeni Inka:

Intro: C G Am Em

F C Dm G C C G tapi bene..

Am Em yo wes opo jare..

F C lilo tak lilakne

Dm G yen kowe milih liyane.. C G a..ngel..

Am Em kahanane wes ra setel..

F C tak terus terusne

Dm G C -Bm aku tambah dedel.. duel.. Am Em ra mikir.. kowe..

F C saiki wes tak losne..

Am Em silo.. madep manteb..

F G OTW nglalekne kowe..

Reff :

C mendem mletre asyik

Em ben aku ra panik

Am Em mergo kelingan kabeh kenangan..

F C wingi sek pacaran..

Dm G saiki wes dadi mantan.. C mendem mletre asyik

Em saiki wes ra panik

Am Em loro neng dodo ora tak roso..

F C mergo.. mletre..

Dm G C tombo teko loro lungo.. Musik : Am Em F C -Bm

Am Em F G

Am Em F C -Bm

Am Em Bb G.. C G a..ngel..

Am Em kahanane wes ra setel..

F C tak terus terusne

Dm G C -Bm aku tambah dedel.. duel.. Am Em ra mikir.. kowe..

F C saiki wes tak losne..

Am Em silo.. madep manteb..

F G OTW nglalekne kowe..

Reff :

C mendem mletre asyik

G ben aku ra panik

Am Em mergo kelingan kabeh kenangan..

F C wingi sek pacaran..

Dm G saiki wes dadi mantan.. C mendem mletre asyik

G saiki wes ra panik

Am Em loro neng dodo ora tak roso..

F C mergo.. mletre..

Dm G C A tombo teko loro lungo..

(ovetune)



D mendem mletre asyik

A ben aku ra panik

Bm F#m mergo kelingan kabeh kenangan..

G D wingi sek pacaran..

Em A saiki wes dadi mantan.. D mendem mletre asyik

A saiki wes ra panik

Bm F#m loro neng dodo ora tak roso..

G D mergo.. mletre..

Em A D tombo teko loro lungo..

G D mergo.. mletre..

Em A D -Dmaj7 tombo teko loro lungo..





Baca juga: Chord Dasar Cinta Terbaik - Cassandra, Kunci C: Jujur Saja Ku Tak Mampu Hilangkan Wajahmu di Hatiku

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Ungkapan Hati - Aurel Hermansyah: Sungguh Bahagianya Hidupku



Musik Video Angel 2 (Tombo Teko Loro Lungo) - Yeni Inka:

(Tribunnews.com)