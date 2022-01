Chord Gitar dan Lirik Lagu Ungkapan Hati - Aurel Hermansyah: Sungguh Bahagianya Hidupku

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu Ungkapan Hati dari Aurel Hermansyah dalam artikel berikut.

Lagu berjudul Ungkapan Hati dibawakan oleh penyanyi muda Tanah Air, Aurel Hermansyah.

Diketahui lagu tersebut dirilis pada November 2021, lalu.

Aurel Hermansyah merilis lagu Ungkapan Hati sebagai kado ulang tahun suami, Atta Halilintar.

Chord gitar dan lirik lagu Ungkapan Hati - Aurel Hermansyah:

[Intro] : F Em Dm G C G Masih teringat semua Am Em Saat pertama berjumpa F Kau memandangku Em Saat berteduh Dm G Di balik derasnya hujan itu C G Waktu pun terus berjalan Am Em Kita slalu bergandengan F Em Saat ku jatuh kau disampingku Dm G Begitupun sebaliknya sayang [Int] . Am G F Cm Sungguh bahagianya hidupku F Am Miliki sosok seperti kamu F Em Am Terima kasih tuk semua Dm G Yang tlah kau berikan padaku F Cm Terimalah ungkapan hati ini Dm Am Takkan ada cinta slain dirimu F Em Tetaplah slalu jadi penguatku Am Dm Saat mlaykordku tak bisa menepis F C Semua keluhan dunia [Int] . C F Cm Sungguh bahagianya hidupku F Am Miliki sosok seperti kamu F Em Am Terima kasih tuk semua Dm G Yang tlah kau berikan padaku F Cm Terimalah ungkapan hati ini Dm Am Takkan ada cinta slain dirimu F Em Tetaplah slalu jadi penguatku Am Dm Saat ku tak bisa menepis F C F Semua keluhan dunia [Musik] : G# G# G G F Cm Terimalah ungkapan hati ini Dm Am Takkan ada cinta slain dirimu F Em Tetaplah slalu jadi penguatku Am A# Sampai keriput kulitku G F Dan memutihnya rambutku





