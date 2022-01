Umumkan Positif Covid-19, Giorgino Abraham: I'll Comeback Stronger!

TRIBUNNEWS.COM - Giorgino Abraham, bintang sinetron "Love Story the Series" belum lama ini mengumumkan dirinya positif covid-19 di akun Instagramnya.

Pada foto unggahannya, tampak Giorgino Abraham berbaring di kasur rumah sakit dengan mengenakan masker hitam dan topi putih.

"Covid 1:0 Papi G," tulis Giorgino dikutip dari akun @giorgino_abraham, Senin (31/1/2022).

Meski begitu, aktor berusia 26 tahun itu bertekad untuk optimis kembali sembuh.

"I'll comeback stronger!" lanjutnya.

Unggahan tersebut sontak menyita perhatian warganet. Semua mendoakan agar Giorgino lekas sembuh.

Dukungan tersebut juga datang dari berbagai rekan sesama artis Tanah Air, tak terkecuali aktor Iqbal Ramadhan dan aktris Erica Carlina.

"Get well soon man!" tulis Iqbal lewat akun @iqbaal.e.

"GWS BB!" tulis Erica Carlina lewat akun @eri.carl.

Dalam unggahan terbarunya, Giorgino juga memamerkan banyaknya obat yang harus dia konsumsi untuk sembuh dari Covid-19.

"Mantap guys, obatnya ini loh, banyak banget guys. Ini masuk sistemku semua ini loh, guys," ujar Giorgino.

Dari unggahan tersebut, Giorgino Abraham diketahui sedang dirawat di RS EMC Sentul, Jawa Barat.