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Chord dan Lirik Lagu Butterfly - Melly Goeslaw ft Andika Pratama: Jalan Ini Jauh Namun Kita Tempuh
Simak chord gitar dan lirik lagu Butterfly oleh Melly Goeslaw berduet dengan Andika Pratama dalam artikel berikut ini.
Penulis: Ayu Miftakhul Husna
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Butterfly dalam artikel berikut ini.
Lagu Butterfly dinyanyikan oleh Melly Goeslaw berduet dengan Andika Pratama.
Video klip lagu ini telah tayang di YouTube Aquarius Musikindo sejak 30 Maret 2012, lalu.
Hingga Selasa (1/2/2022), klip tersebut telah ditonton lebih dari 400 ribu kali.
Bahkan kini lagu Butterfly kembali viral di TikTok dengan kutipan lirik: jalan ini jauh namun kita tempuh bagai bumi ini hanya milik berdua.
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Chord Lagu Lagu Butterfly - Melly Goeslaw ft Andika Pratama:
[intro] G Bm Em D C D Em Am D
Em Am
Ketika waktu mendatangkan cinta
D G
Aku putuskan memilih dirimu
C Am B
Setitik rasa itu menetes dan semakin parah
F#m Bm
Bisa ku rasa getar jantungmu
E A
Mencintaiku apa lagi aku
D
Jadikanlah diriku
Bm C#
Pilihan terakhir hatimu
[reff]
Bm E
Butterfly terbanglah tinggi
A D
Setinggi anganku untuk meraihmu
Bm
Memeluk batinmu
C# F#7
Yang sempat kacau karna merindu
Bm E
Butterfly fly away so high
A
As high as hopes I pray
D
To come and reach for you
Bm
Rescuing your soul
C# D
That previous messed up touching me and you
[interlude] F#m Bm E A
D Bm C#
F#m Bm
Jalan ini jauh namun kita tempuh
E A
Bagai bumi ini hanya milik berdua
D
Biar ku berlebihan
Bm C#
Mendekatimu namun ku tunggu
[coda] F#m E D C#
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Video Klip Lagu Butterfly - Melly Goeslaw ft Andika Pratama:
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(Tribunnews.com)